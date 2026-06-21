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Energía que Conecta: El futuro del almacenamiento energético en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: Pexels)
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En esta nueva edición de Energía que Conecta en Cooperativa, conversamos sobre los avances del plan de descarbonización en la zona costera de Chile y las acciones judiciales contra el hurto de energía.

También conocimos detalles sobre el almacenamiento energético, analizando la eficiencia y costos de las baterías de litio, su potencial de reutilización en una "segunda vida" doméstica y la importancia estratégica de estas tecnologías.

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