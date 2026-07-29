Obras de cableado subterráneo afectarán tránsito vehicular en avenida Andrés Bello

El Gobierno informó este miércoles la entrada en vigencia de medidas de gestión de tránsito en las comunas de Providencia y Las Condes, relacionadas con el inicio de obras de una línea eléctrica subterránea.

A partir de la noche del viernes 31 de julio, y por aproximadamente un año, se aplicarán cambios en la Avenida Andrés Bello, específicamente entre las calles Antonio Bellet y Nueva Tajamar.

"Con esta obra de la línea de transmisión se verá afectada la capacidad vehicular (...), pero siempre manteniendo dos pistas por sentido disponibles durante los trabajos", aclaró el seremi de Transportes Metropolitano, Gonzalo Cuevas.

La autoridad añadió que "hemos trabajado en forma coordinada con plataformas tales como Waze y Google Maps" para mantener a los automovilistas al tanto de los cambios.

Los desvíos que se implementarán en Andrés Bello. (Foto: ATON)

La obra en cuestión conectará a la subestación Vitacura con la futura subestación Providencia, así como abastecerá de energía al Teleférico Bicentenario, que estará emplazado en este sector de la capital.

"Esto también considera una obra intermedia, que conecta la línea de transmisión entre ambas subestaciones, lo que permitirá traer un beneficio directo a 200.000 familias de las comunas de Santiago Centro, Las Condes y Providencia", detalló el seremi de Energía, Ignacio Tapia.