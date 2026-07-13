Quilicura irá a la Corte Suprema contra proyecto fotovoltaico

La Municipalidad de Quilicura recurrirá a la Corte Suprema tras el reciente fallo del Segundo Tribunal Ambiental que rechazó su reclamación y dio luz verde al proyecto "Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo", de Inmobiliaria Cañadilla SpA.

La acción judicial del municipio busca revertir el dictamen emitido el pasado 3 de julio de 2026, el cual dejó vigente la Resolución de Calificación Ambiental de dicha iniciativa energética planeada en la comuna.

Con el propósito de revertir esta determinación, la administración comunal interpondrá un recurso de casación ante el máximo tribunal, para exigir una revisión detallada de los fundamentos jurídicos y ambientales contenidos en la sentencia. La principal preocupación local radica en defender el Área de Preservación Ecológica donde se pretende emplazar la planta, sector que alberga bosque nativo y especies protegidas de alto valor como el algarrobo y el guayacán.

"Nuestro compromiso siempre ha sido construir una comuna que crezca de manera sostenible. Cada decisión que tomamos busca resguardar aquello que hace único a nuestro territorio, porque estamos convencidos de que el desarrollo debe ir acompañado del cuidado de nuestro patrimonio natural", comentó la alcaldesa Paulina Bobadilla.

En un comunicado, Quilicura afirmó que no existe una oposición al desarrollo de las energías renovables ni a la transición energética del país, pero estos proyectos deben ubicarse en territorios que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad, en línea con el Plan Regulador Metropolitano, instrumento que reconoce formalmente el citado terreno como un área de preservación, y con la autoridad forestal, que ya emitió un pronunciamiento contrario tras detectar una grave afectación a la flora y al bosque nativo del lugar.

La planta fotovoltaica considera una potencia instalada de 33,6 MW, con 44.736 paneles solares emplazados en 56 hectáreas y un vida útil estimada de 30 años, para una inversión estimada de 46 millones de dólares.