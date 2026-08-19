Kast destacó la ley "Ordenemos la cuenta" para "mejorar la resiliencia" del suministro eléctrico

En el marco del seminario "Energía 2030: del Diagnóstico a la Acción", organizado por el Ministerio de Energía, el Presidente José Antonio Kast envió este miércoles un mensaje en video para resaltar los alcances de la nueva ley "Ordenemos la cuenta", promulgada a finales de julio.

El objetivo de la normativa es evitar alzas bruscas en las tarifas eléctricas, extender ayudas sociales y ordenar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras de electricidad mediante un pago gradual entre 2028 y 2035.

El Mandatario, cuya presencia en el encuentro debió ser cancelada producto de su despliegue en el Norte Grande por la catástrofe del temporal, valoró los nuevos mecanismos fijados por la ley para elevar los estándares del suministro.

"Los últimos sistemas frontales han hecho notar la necesidad de mejorar la resiliencia de nuestro suministro eléctrico y para ello se habilita aquí la posibilidad de planes de inversión complementarios para mejorar la calidad y seguridad de éste, siempre y cuando estos estén debidamente justificados", señaló el Jefe de Estado.

Condiciones para nuevos planes de inversión

Durante su intervención grabada, Kast enfatizó que la legislación resuelve un vacío normativo histórico que impedía a las distribuidoras e infraestructura eléctrica invertir por sobre los requerimientos mínimos de mantención.

"Antes, si una empresa quería invertir más allá del mínimo para mantener el suministro y resistir un temporal, no tenía un mecanismo claro para hacerlo. Ahora lo podrá hacer, siempre y cuando cumpla con dos condiciones: que el beneficio sea para la gente y sea verificable, y que esto no implique un aumento artificial de la tarifa", remarcó.

Diálogo sectorial

El seminario energético, encabezado por la ministra de Energía, Ximena Rincón, y por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) —en su calidad de presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)—, continuó su desarrollo con un panel de conversación.

En él participaron representantes de la Asociación de Empresas Eléctricas, Transmisoras de Chile y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), donde se abordaron las prioridades regulatorias y operativas del sector hacia el año 2030.