Subsecretario del Interior por aluviones: "Pudo haber sido mucho peor"

Desde la Región de Antofagasta, donde se desplegó para coordinar la respuesta ante la emergencia provocada por los aluviones y las intensas lluvias en el Norte Grande, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó en El Diario de Cooperativa la magnitud de los daños y los plazos para recuperar la conectividad vial, especialmente en la golpeada comuna de Tocopilla.

Respecto a las vías de acceso, la autoridad explicó que los trabajos de conectividad han avanzado progresivamente, aunque diferenció los tiempos de respuesta entre los distintos caminos.

Mientras que el tránsito por la Ruta B-24 comenzó a habilitarse para vehículos pesados y de emergencia, el panorama es más complejo en el litoral. "La Ruta 1 está con varios cortes y esa yo creo que va a tomar más tiempo reactivar su conectividad", advirtió Pavez.

Con todo, enfatizó que "no podemos dejar a Tocopilla como una ciudad que está completamente aislada" y que los equipos de Vialidad continúan desplegados en terreno.

Infraestructura de contención evitó una tragedia mayor

Al evaluar el impacto global del sistema frontal en la zona, el subsecretario destacó el funcionamiento de las obras de mitigación construidas en años anteriores.

Pese al alto volumen de precipitaciones —que alcanzaron los 30 milímetros en 24 horas en Tocopilla—, aseguró que el daño fue menor al que se habría registrado sin dichas piscinas de contención y defensas aluvionales.

"Es difícil hacer un balance positivo, porque cuando pasan estas cosas uno nunca puede sacar cuentas alegres, pero lo que yo sí puedo decir responsablemente como subsecretario del Interior es que esto pudo haber sido mucho peor", afirmó la autoridad.

"Los trabajos que se habían hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas anteriormente, no en este Gobierno, de piscinas de contención, hicieron su trabajo. Si uno ve las imágenes, hay autos que se desplazan en las calles de Tocopilla porque estaban estacionados en la calle, pero es agua la que baja; agua que después se va a secar y se transforma en barro, pero no hay basura, no hay piedras, no hay escombros. Eso ayudó muchísimo a que la afectación no fuera la que podría haber sido en otro escenario", profundizó.

Ampliación de la declaratoria de emergencia por catástrofe

Pavez confirmó la llegada del Presidente José Antonio Kast a la zona para encabezar las reuniones del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y recorrer los puntos más críticos de Tocopilla, al tiempo que ratificó que el Gobierno evaluará la extensión de la declaratoria de emergencia por catástrofe para agilizar la destinación de recursos económicos y ayuda humanitaria.

"Tenemos un estado de excepción constitucional en la provincia de Tocopilla por la cantidad de afectación (...) No creemos, (por) ahora, que ampliar el estado de excepción constitucional (a otras zonas de las regiones de Antofagasta o Tarapacá) sea una necesidad. Lo podemos evaluar, pero creemos que hoy día el esfuerzo tiene que estar en poder limpiar Tocopilla, donde hay más albergados; que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden para que la gente esté tranquila, cuiden las propiedades", señaló el número dos de Interior.

"El otro instrumento que evidentemente vamos a evaluar es la declaratoria de emergencia por catástrofe, que permite la activación de recursos. De hecho, tenemos que evaluar extenderla, porque (su plazo) se vence hoy día; (debemos) ver dónde vamos a extender esa declaratoria para poder también hacer la fase administrativa de contratación de disposición de recursos de manera más rápida", precisó Pavez.