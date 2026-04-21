"Escuelas Protegidas": PC critica "fórmulas a lo Bukele"

El Partido Comunista manifestó su recelo al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", cuya discusión continúa este martes en la Cámara de Diputados. Su presidente, Lautaro Carmona, fustigó la facultad que se otorgaría a profesores y asistentes para revisar mochilas y bolsos de los estudiantes.

En El Primer Café, Carmona expresó sus dudas sobre la implementación de la norma: "¿Quién los va a dotar? ¿Quién los va a capacitar? ¿Quién les va a garantizar de que ese ejercicio, que de entrada con el mismo sueldo les toca hacer a ellos sin que haya una política integral?".

Para el líder comunista, el problema de la convivencia escolar no se resuelve con medidas punitivas aisladas.

"Atacar el tema gravísimo que tiene la convivencia en el plano juvenil (...) requiere una tarea mucho más compleja que solo una medida que aparenta ser fórmula y que puede terminar haciendo que se provoquen reacciones indebidas de jóvenes".

Incluso, el líder comunista lanzó una advertencia sobre la deriva autoritaria en la región. "De lo contrario vamos a caer en lo que dice Bukele: que el que se porta mal a los 12 años puede tener perpetua. No creo que sea la idea que hay en nuestro país y por tanto metámonos a abordar esto con toda la complejidad, no simplificándola".