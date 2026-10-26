Estación Central inaugura la primera Escuela Canina Municipal de la Región Metropolitana

La Municipalidad de Estación Central inauguró la primera Escuela Canina Municipal de la Región Metropolitana, una iniciativa gratuita que busca promover la tenencia responsable de mascotas mediante clases teóricas y prácticas para mejorar la convivencia entre perros y personas.

El alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, explicó que el proyecto busca entregar herramientas a los vecinos para enfrentar situaciones cotidianas, como los ladridos excesivos, a través de una mejor comprensión del comportamiento de sus mascotas.

"Nos permite poder entregar herramientas también a los vecinos, a las vecinas", señaló el jefe comunal, quien destacó que los perros "son actores fundamentales, son parte integrante cada una de las familias de nuestra comunidad".

La escuela ofrecerá tres programas de adiestramiento, según la edad de los animales y sus necesidades, con especial atención al bienestar animal y al aprendizaje mediante refuerzos positivos.

El primer curso está destinado a cachorros de hasta seis meses e incluye socialización temprana, reconocimiento del lenguaje corporal, obediencia básica y prevención de problemas de conducta.

El segundo programa está dirigido a perros adultos y abordará aspectos relacionados con el comportamiento, el manejo durante los paseos y la convivencia con otras mascotas y personas.

La tercera alternativa está pensada para perros considerados potencialmente peligrosos e incluye contenidos sobre las obligaciones legales de sus tutores, técnicas de control y prevención de conductas de riesgo, además de una evaluación final para obtener una certificación.

Cada programa se extenderá por cuatro semanas, con una clase semanal de una hora que combinará contenidos teóricos y ejercicios prácticos.

Las clases comenzarán el próximo 16 de noviembre y las inscripciones estarán disponibles desde el día 9 del mismo mes, de manera presencial en Las Catalpas Poniente 198.

La escuela funcionará en la Peluquería Canina Municipal, de lunes a jueves entre las 15:00 y las 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Además, la iniciativa contempla llevar talleres a parques, plazas, sedes vecinales y establecimientos educacionales, con actividades centradas en la convivencia, la prevención de mordeduras y la educación sobre tenencia responsable.