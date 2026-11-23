Un video protagonizado por un ciudadano jordano residente en Chile se viralizó en redes sociales, luego de que enfrentó a un hombre que rayaba un grafiti en la pared de un hotel ubicado en pleno centro de Santiago.

Se trata de Mustafa Aldakylah, quien registró el momento mientras recorría la Alameda y se encontró con un sujeto rayando el muro del Hotel Mercure, frente a la Biblioteca Nacional.

Fue entonces que el creador de contenido se acercó al sujeto para encararlo. "No puedes hacer eso, te grabé", le dijo, ante lo cual el hombre se detuvo y se retiró del lugar.

"Cuando yo le grité se fue altiro y la gente se queda calladita. Cuando un conch... hace esto, grábalo, llama a la policía. Gente estúpida", comentó en el registro.

El influencer aseguró que no es primera vez que interviene ante situaciones similares. "Lo he hecho muchas veces antes, siempre lo voy a hacer, porque esos espacios públicos son nuestros aunque yo soy extranjero, pero no soy turista, yo vivo aquí desde hace tres años", contó a T13.

Aldakylah aseguró que cuando los espacios públicos "están limpios y en buen estado, muestran que el país es muy moderno. Mi derecho como ciudadano chileno, pago impuestos en Chile, es no gastar mi dinero cada día limpiando un grafiti, eso no es grafiti, es pura basura".

El registro llegó hasta el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien destacó la reacción del ciudadano jordano y agradeció su intervención.

Sin embargo, el agradecimiento no quedó solo en una publicación pública, ya que Undurraga decidió contactarlo directamente por instagram para reconocer su actuar.

En el mensaje, el titular de Culturas le escribió: "Hola ¿Cómo estás? Soy Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quería agradecerle por el gran gesto al intervenir de manera pacífica frente a una persona que estaba rayando un muro en el centro de Santiago. Creo que acciones como la suya son un ejemplo de compromiso que necesitamos para cuidar nuestra ciudad y el patrimonio que nos pertenece a todos. Un abrazo".

El creador de contenido respondió emocionado por el reconocimiento y reafirmó su vínculo con el país. "Ministro, la verdad no sé ni cómo responder a su mensaje. Muchas gracias, me emocionó mucho. Llevo diez años en Chile y no me siento extranjero. Chile es mi país y mi casa. Lo que hice ayer no es nada comparado con todo lo que este país me ha dado. Ya lo he hecho antes y lo voy a seguir haciendo siempre, porque quiero a Chile y me importa cuidar lo que siento como mío. Un abrazo", contestó.