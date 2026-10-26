¿Abrirá el comercio?: Esto debes saber sobre los feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre

Chile tendrá dos feriados durante el próximo fin de semana, correspondientes al Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y al Día de Todos los Santos, fechas que marcarán el inicio de noviembre y que coincidirán con las celebraciones de Halloween.

El primero será el sábado 31 de octubre, jornada en que se recuerda la Reforma protestante iniciada en 1517 por Martín Lutero en Alemania, un hecho clave para el surgimiento de las iglesias evangélicas y protestantes.

En tanto, el domingo 1 de noviembre se conmemorará el Día de Todos los Santos, una celebración de la Iglesia católica dedicada a honrar a todos los santos. En Chile, la fecha también convoca a miles de personas a visitar los cementerios para recordar a sus seres queridos, llevar flores y participar en actividades religiosas.

Sin embargo, ninguno de los dos feriados es irrenunciable, por lo que el comercio podrá funcionar con normalidad durante ambas jornadas.

Feriados restantes de este 2026

Tras las conmemoraciones de octubre y noviembre, el calendario nacional contempla dos feriados más antes de terminar el año: