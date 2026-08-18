Admisibles: Cámara Baja tramitará proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

La Sala de la Cámara Baja revirtió la decisión tomada por la Mesa y declaró admisibles tres proyectos de ley que buscan declarar feriado el próximo 17 de septiembre.

Entre estas iniciativas se encuentra una que busca que este feriado sea permanente y otra que apunta a realzar la cueca como baile nacional.

Los proyectos serán tramitados e ingresarán a la tabla de la sesión especial de esta tarde, para probablemente continuar su tramitación en la Comisión de Gobierno.

Sin embargo, esta tramitación no tiene urgencia alguna, ya que esa decisión depende del gobierno, que ya ha manifestado su oposición a este feriado.