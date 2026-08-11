"No vale la pena": Gobierno rechazó propuesta PDG para hacer feriado el 17 de septiembre

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, descartó este martes que el Gobierno vaya a respaldar la propuesta para declarar feriado el próximo jueves 17 de septiembre.

La autoridad frenó de manera tajante la iniciativa promovida por la diputada Zandra Parisi (PDG), asegurando que el marco legal vigente resuelve el calendario de Fiestas Patrias y que no se impulsarán cambios para extender las celebraciones a cuatro días continuos.

"Respecto al feriado del 17 de septiembre, quiero hacer un poco de historia: el Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada, entre todas las fuerzas políticas, cómo abordar estos feriados de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional", puntualizó el secretario de Estado.

"Eso está total y absolutamente definido en esa ley, y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia", añadió Alvarado.

Respecto a la iniciativa impulsada por la diputada Zandra Parisi, el ministro Alvarado sostuvo que "no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia". (FOTO: ATON)

Aclaración sobre Hacienda y el impacto en la economía

La postura del biministro se dio luego de las opiniones emitidas por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien no había descartado de plano la idea y sugirió ponderar los eventuales efectos positivos en rubros como el turismo y el comercio.

Al ser consultado sobre las palabras del jefe de la billetera fiscal, el biministro Alvarado dijo que su colega aludió "a que como toda cosa que tiene impacto económico, un feriado tiene impacto económico importante, hay que estudiarlo".

"Pero la posición definitiva nuestra es que la forma de abordar los feriados de septiembre está establecida en una ley que a nosotros nos satisface y consideramos que no hay que innovar", reiteró el titular de Interior.

Promulgación de megarreforma

Alvarado también se refirió a la posibilidad de promulgar la megarreforma sin el paso final por el Tribunal Constitucional, debido a la gran cantidad de participantes que tendrá la audiencia fijada para este miércoles.

"Tenemos que estimar qué tiempo pueden estar los fallos del Tribunal Constitucional. Si ese tiempo estimamos es prolongado, perfectamente podemos decidir promulgar lo que ya existe y salió de ambas cámaras, posterior a la aprobación de los vetos", planteó.

Alvarado insistió en que "obviamente una reforma de las características que nosotros presentamos genera interés ciudadano y eso se traduce en que exista manifestación de concurrir al Tribunal Constitucional y dar una opinión".