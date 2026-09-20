Balance: 18 personas han fallecido por accidentes de tránsito en Fiestas Patrias
Carabineros entregó el tercer informe de tránsito de las festividades, que también elevó a 144 los detenidos por conducir bajo el alcohol y a 37 por hacerlo bajo las drogas.
"Hemos pasado el umbral de las mil personas fallecidas (en siniestros viales) en lo que va del año", lamentó la institución.
Las cifras, que consideran hechos ocurridos hasta las 23:59 horas del sábado 19 de septiembre, también aumentaron a 16 los aprehendidos por conducción temeraria (transitar a más de 160 km/h).