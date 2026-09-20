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Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Balance: 18 personas han fallecido por accidentes de tránsito en Fiestas Patrias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros entregó el tercer informe de tránsito de las festividades, que también elevó a 144 los detenidos por conducir bajo el alcohol y a 37 por hacerlo bajo las drogas.

"Hemos pasado el umbral de las mil personas fallecidas (en siniestros viales) en lo que va del año", lamentó la institución.

Balance: 18 personas han fallecido por accidentes de tránsito en Fiestas Patrias
 ATON (archivo)

Las cifras, que consideran hechos ocurridos hasta las 23:59 horas del sábado 19 de septiembre, también aumentaron a 16 los aprehendidos por conducción temeraria (transitar a más de 160 km/h).

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Carabineros entregó el tercer balance de tránsito de estas Fiestas Patrias, que subió a 18 el número de fallecidos por accidentes y a 144 los detenidos por conducir en estado de ebriedad. 

Las cifras también aumentaron a 16 los aprehendidos por conducción temeraria al transitar a más de 160 kilómetros por hora; y a 37 por hacerlo bajo las drogas, principalmente marihuana y cocaína. 

La institución ha aplicado 50 mil controles a automóviles en todo el territorio nacional, de los cuales más de 12 mil son de narcotest y alcotest. En total, se ha aprehendido a 282 personas. 

Respecto al éxodo vehicular desde la Región Metropolitana, "salieron cerca de 400 mil automóviles, los cuales muchos de ellos ya emprenden su retorno el día de hoy", informó el teniente coronel Carlos Cortés, prefecto del Tránsito de Carabineros de la Región Metropolitana. 

"Otro dato lamentablemente relevante es que hemos pasado el umbral de las mil personas fallecidas (en siniestros viales) en lo que va del año, una cifra que nos debe llamar al profundo análisis como sociedad", expresó.

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