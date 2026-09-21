Balance final de Fiestas Patrias: 20 fallecidos en accidentes de tránsito y 16 homicidios

Las autoridades entregaron este lunes el balance final de las Fiestas Patrias, confirmando una disminución general en la siniestralidad vial en comparación con el año anterior, con un total de 20 personas fallecidas en accidentes de tránsito —un 16,7% menos que en 2025— y 334 accidentes registrados, lo que representa una baja del 59%.

Carabineros realizó más de 74.000 controles vehiculares y 22.000 exámenes de alcohol, dejando un saldo de 205 conductores detenidos por estado de ebriedad, 106 bajo la influencia del alcohol y 56 aprehendidos por manejar bajo los efectos de las drogas, en el marco de una salida de 378.000 vehículos y el ingreso de 422.000 a la Región Metropolitana.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló que entre las principales causas de las muertes viales se encuentran el exceso de velocidad (7 casos), la desatención a las condiciones del tránsito (3 casos) y la conducción bajo la influencia del alcohol (3 casos), dejando además 234 lesionados, cifra un 55% menor que el año pasado.

En cuanto a la seguridad pública, el balance reportó 16 homicidios a lo largo del país entre el 17 de septiembre y la madrugada de este lunes —igualando la cifra del año anterior—, de los cuales 10 ocurrieron en la vía pública o en recintos de fondas, 3 en domicilios y uno al interior de un centro penitenciario.