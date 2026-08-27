El 58% de los chilenos recurriría a deuda para celebrar Fiestas Patrias

El 58% de los chilenos estaría dispuesto a endeudarse para financiar las celebraciones de Fiestas Patrias si su presupuesto no resulta suficiente, según un estudio elaborado por Kantar Chile. El dato se conoce en momentos en que las familias comienzan a planificar sus actividades y gastos para el 18 de septiembre.

Entre las alternativas consideradas, el 45% utilizaría su tarjeta de crédito, el 30% solicitaría un avance en efectivo y el 29% realizaría compras en cuotas. En tanto, el 21% pediría dinero prestado a familiares o amigos y tres de cada 10 personas anticipan que gastarán más que el año pasado.

El sondeo indica que el 81% aumentaría el presupuesto destinado a alimentación y asados, mientras que el 48% desembolsaría más en bebidas y el 23% en entretenimiento. Asimismo, el 21% elevaría sus gastos en restaurantes, fondas y otras actividades fuera del hogar, y el 17% destinaría más recursos a viajes y transporte.

Para afrontar estos desembolsos, el 72% modificaría la administración de su presupuesto: el 41% reduciría o postergaría otros gastos durante septiembre, el 16% recurriría a financiamiento para pagarlo antes de fin de año y otro 10% extendería esas obligaciones hasta 2027. En este escenario, especialistas recomiendan evaluar la capacidad de pago antes de utilizar una tarjeta de crédito.

"Los hogares llegan a septiembre cuidando sus recursos, pero existe una disposición importante a mantener sus planes de celebración incluso cuando el ingreso disponible no alcanza", explicó la country manager de Kantar Chile, Carolina Livacic, quien advirtió que estas decisiones pueden presionar el presupuesto de los meses siguientes cuando no existe una planificación previa.