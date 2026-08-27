AIK de Suecia oficializó la incorporación de Lucas Assadi

Lucas Assadi dejó oficialmente Universidad de Chile para iniciar su primera experiencia en el extranjero, luego de que AIK de Suecia anunciara este jueves la contratación del volante de 22 años formado en el cuadro "azul".

La institución de Estocolmo comunicó que alcanzó un acuerdo con U. de Chile para el traspaso inmediato del mediocampista, quien firmó un vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030.

AIK detalló además que Assadi estará disponible para ser convocado una vez que reciba su permiso de trabajo y presentó al chileno con la camiseta número 10, dorsal que también utilizó durante su última etapa en U. de Chile.

"Siento un gran orgullo y alegría por venir a Suecia y firmar por AIK", expresó Assadi, quien explicó que las conversaciones con el técnico Jose Riveiro y el cuerpo técnico terminaron por convencerlo de dar el salto al fútbol sueco.

"Estaba completamente seguro de que este era el paso perfecto para mi carrera futbolística y, por lo tanto, nunca tuve dudas. Ahora espero conocer a mis compañeros, empezar a entrenar con el equipo y darlo todo por el club", agregó.

Desde AIK también destacaron las características del chileno. Miika Takkula, jefe de reclutamiento de la institución, calificó a Assadi como un futbolista técnico e inteligente, capaz de actuar tanto por el centro como por las bandas y de cumplir diferentes funciones ofensivas.

"Sus datos de rendimiento fueron muy convincentes. Lucas es un jugador que siempre busca llevar los ataques hacia adelante mediante su conducción, sus pases y sus movimientos", comentó Takkula.

Assadi se despidió de U. de Chile después de disputar 146 partidos oficiales, con 20 goles y 14 asistencias, además de conquistar Copa Chile 2024 y Supercopa 2025. Durante la presente temporada alcanzó a jugar 20 encuentros antes de concretar su partida a Europa.

El mediocampista también cuenta con experiencia internacional tanto a nivel de clubes, después de disputar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, como con la selección chilena.