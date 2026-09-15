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Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Fiestas Patrias: Van casi ocho toneladas de carne decomisadas en Biobío

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Seremi de Salud del Biobío informó que casi ocho toneladas de carne han sido decomisadas en el marco de acciones de fiscalización con motivo de Fiestas Patrias en la Región.

"Llevamos 300 fiscalizaciones, que han derivado en 49 sumarios sanitarios y casi ocho toneladas de alimentos decomisados", señaló la seremi Isabel Rojas.

"La mayoría de los sumarios se realizaron por alimentos vencidos, pérdida de cadena de frío y también procedencia dudosa de los alimentos. En general, son productos cárnicos que hemos alcanzado a fiscalizar, ya sea en medios de transporte o en los lugares (de venta)", detalló la autoridad sanitaria.

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