Fondas sin vasos plásticos: Nueva ley impone severas multas

La ley de plásticos de un solo uso obligará a los fonderos a celebrar las Fiestas Patrias generando menos residuos con la entrega de vasos, cubiertos, envases y artículos desechables de este material, norma que de ser incumplida será sancionada con multas de hasta 5 UTM (alrededor de 358 mil pesos) por cada producto que viole la norma.

La nueva etapa de la Ley No 21.368, que rige desde febrero de este año, establece restricciones para la entrega de vasos, platos, cubiertos, bombillas, envases y otros artículos desechables de plástico en establecimientos que venden comida preparada, incluyendo a las fiestas costumbristas y eventos no permanentes como las fondas y ramadas.

La norma establece que el consumo puede considerarse realizado "fuera del establecimiento", siempre que se asegure la valorización de los residuos generados, es decir, que existan mecanismos para su reutilización, reciclaje o compostaje.

"En nuestro mes patrio merecemos celebrar, pero no podemos hipotecar el ambiente de las generaciones futuras. Actualmente, tres cuartos de los desechos encontrados en el mar son plásticos, siendo uno de los problemas de contaminación más importantes a nivel global", enfatizó Carolina Palma, coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA e integrante de la Coalición Supera el Plástico.

De acuerdo con la normativa vigente, está prohibido entregar bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso; así como vasos, platos, bandejas, pocillos y otros productos desechables deben estar elaborados con materiales valorizables distintos al plástico como cartón, bambú o con plástico debidamente certificado.

Asimismo, si se utiliza plástico certificado, el establecimiento debe exhibir de manera visible el certificado correspondiente. Igualmente, los locales deben informar a sus clientes sobre la forma adecuada de valorizar estos residuos y sensibilizar sobre su impacto ambiental.

El cumplimiento de la ley corresponde a quienes explotan o administran los establecimientos de expendio de alimentos; mientras las municipalidades están a cargo de fiscalizar y cualquier persona puede denunciar una eventual infracción.