Mundo político abraza llamado de cardenal Chomali a "situarse por sobre la confrontación"

La clase política respaldó la homilía del cardenal Fernando Chomali realizada esta jornada en el Te Deum Ecuménico, donde fue llamada a "situarse por sobre la confrontación permanente" y a "ejercer su labor a través de convicciones claras y por sobre intereses personales".

"(Necesitamos) una clase política coherente, con disposición al diálogo, humildad suficiente y para reconocer que nadie posee por sí solo todas las respuestas que el país necesita. Salir al encuentro de mi adversario, no de mi enemigo político, significa comprender que el bienestar de todos está por encima y sobre el interés de solo un sector", puntualizó el cardenal en la ceremonia.

Asimismo, apuntó como principales problemas del país la "pobreza, no solo material sino también individual"; "la violencia, que erosiona la seguridad y la confianza"; el "desencuentro político, que fragmenta el diálogo y dificulta los consensos"; "la baja tasa de natalidad y el rápido envejecimiento"; "las nuevas tecnologías y el uso de la IA, que traerá graves consecuencias en la educación y el empleo"; y, finalmente, "la corrupción, un verdadero cáncer que, si no se detiene a tiempo, nos traerá mal sobre males".

Ante este escenario, el ministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, destacó "el mensaje del arzobispo de Santiago en orden a buscar la unidad en la diversidad. Yo creo que estamos todos, independientemente de cómo pensemos, llamados a construir un Chile mejor; y, en ese sentido, tenemos que colocar el máximo de voluntad para encontrarnos en las diferencias y hacer un mejor país".

Consultado por la prensa sobre el mensaje de Chomali contra la corrupción, el ministro respondió que "es bastante profundo. Yo creo que no hay nada que moleste más a la sociedad que los actos de corrupción. Como Estado y como Gobierno tenemos el deber de combatirlo frontalmente".

En la misma línea, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), señaló que, "efectivamente, (el cardenal) ha mencionado el tema de la seguridad como un dolor de Chile. No hay nada más antidemocrático que te asalten camino al trabajo en el metro o en la locomoción colectiva, y hay que tomar ese llamado y ponerse manos a la obra".

"Me siento parte del llamado y me siento parte de esa clase política (a la que apuntó la autoridad religiosa), y por supuesto que tenemos que hacerle caso al cardenal en eso: mirar el bien común por encima, tender puentes y estar dispuesto a terminar con la confrontación y a trabajar más", respaldó el diputado.

En tanto, el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, matizó: "Yo entiendo la lógica. Él plantea una visión donde estemos más unidos desde el punto de vista del Estado, pero también hay que entender que el mismo sistema está planteado sobre la base de la resolución de diferencias intelectuales, políticas, ideológicas, sobre la base de la competencia democrática".

PC: "Cada uno de los sectores (políticos) tiene que hacerse cargo"

Desde la oposición, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, razonó que "hay una convocatoria donde cada uno de los sectores tiene que hacerse cargo desde la misión que tiene (en los distintas problemáticas a nivel país); o sea, no todos somos Gobierno o parlamentarios; cada uno tiene su metro cuadrado y tiene que, desde ahí, interpretar y buscar cómo ese mensaje (le involucra), que es un mensaje que busca representar mayorías".

"Le doy bastante valor a eso. Creo que tiene una profundidad mayor según el mundo y la comunidad creyente, y eso también es muy importante porque es una cosa de códigos valóricos de por medio", agregó.

Por su parte, la diputada y timonel FA, Gael Yeomans, respaldó "acoger con humildad y optimismo" el llamado de Chomali, además de "pensar en que tenemos que ponernos a trabajar y asumir esa responsabilidad".