Presidente de la Cámara Baja desestimó críticas por ausencia en Te Deum

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), desestimó las críticas del gobierno por su decisión de no participar en el Te Deum Ecuménico llevado a cabo este miércoles en la Catedral Metropolitana.

En conversación con Cooperativa, el parlamentario indicó que decidió participar en el Te Deum de Valdivia y posteriormente en el desfile de Fiestas Patrias de su distrito.

"Resultan muy curiosas las críticas cuando en realidad la Cámara de Diputados estuvo bien representada", dijo, aludiendo a que la primera vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal (PPD) participó en el evento.

"¿Por qué no estuvo el presidente titular? Porque Chile se construye de Arica a Magallanes. Cuando estamos en un estado laico, cuando los actos oficiales de gobierno están bien establecidos, yo me siento en libertad de profesar mi fe y acompañar a mi comunidad en un lugar de regiones", recalcó.

Flores agregó que "sería súper bueno que el Presidente de la República pudiera ir a hacer un Te Deum, para darle gracias a dios por el país que tenemos, a Magallanes o a una región que lo esté pasando mal".

"No me siento en absoluto ni culpable ni aludido por estas críticas que han habido hoy", añadió.

Carvajal recalcó que "la presencia hoy día de la Cámara de Diputados ratifica que la Cámara no ha estado ausente de ninguna de las actividades oficiales que se han ejecutado en el país".

"Nosotros creemos que también es importante estar en los distritos. Tenemos una actividad muy extensa y por lo tanto el representar a la mesa de la Cámara en una actividad representa la presencia no solo de la oposición, sino que también de todos los diputados de Chile Vamos, de toda la Corporación Cámara de Diputados", aseveró.

Cuestionamientos desde el Ejecutivo

El Presidente Sebastián Piñera comentó que "en actividades como ésta, que son tradicionales, que son parte de la historia, debiéramos participar todos. No entiendo porqué algunos prefieren excluirse y yo creo que eso no hace bien".

"Más allá de las legítimas diferencias hay momentos en que todos los chilenos tenemos que sentirnos como si fueramos parte de una misma patria y que mejor día que en los días de las Fiestas Patrias para sentir esa unidad", manifestó el Mandatario.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, planteó que "no le he escuchado al presidente de la Cámara ninguna razón, algún motivo más de fondo para no haber asistido a los Te Deum. Siempre es bueno estar, él debe tener alguna razón en función de sus actividades como parlamentario".

Flores confirmó que participará en la Parada Militar, que se encuentra fijada para este jueves.