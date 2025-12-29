La Araucanía: Activan plan "Verano Seguro" para las turísticas Licanray, Villarrica y Pucón

Autoridades de La Araucanía activaron el plan "Verano Seguro" en las zonas turísticas de Licanray, Villarrica y Pucón, de cara a la temporada estival y la consiguiente llegada de viajeros de distintas partes del mundo.

La iniciativa se lanzó en las playas de Licanray y, según el seremi de Seguridad, Israel Campusano, "hay una coordinación enorme entre la Armada de Chile, la PDI, Carabineros, el SII, el SAMU... todas están al servicio de la seguridad de los vecinos y vecinas de Licanray, Villarrica y Pucón".

La red colaborativa también incluye a las municipalidades, el Gobierno y la Fiscalía, además de la reunión con vecinos para coordinar el trabajo de seguridad, agregó Campusano.