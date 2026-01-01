Poniendo fin a siete años de suspensión, el centro de Santiago recibió 2026 retomando el tradicional show de fuegos artificiales lanzados de la Torre Entel, ubicada en Alameda con Amunátegui.

El evento combinó más de 7.000 elementos pirotécnicos con un despliegue de mil drones, en una puesta en escena que se extendió por casi 15 minutos.

