Más de 400 personas fueron evacuadas en la provincia argentina de Corrientes a raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron inundaciones en diversos barrios, colapsando servicios básicos y afectando la vida cotidiana de cientos de familias.

Ante la emergencia, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina se encuentran desplegados para monitorear la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.

Las familias afectadas están siendo alojadas en gimnasios municipales y establecimientos educacionales habilitados como albergues.

