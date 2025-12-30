Más de 400 evacuados por inundaciones en Argentina
Publicado:
Fotos Destacadas
Humo de incendios causó un llamativo amanecer en Santiago
Autoridades fiscalizaron terminales de buses en víspera de Año Nuevo
Cancha totalmente sin pasto: El avance de los arreglos en el Santa Laura
Fotos Recientes
Más de 400 evacuados por inundaciones en Argentina
Los jugadores que vuelven a Universidad de Chile
"Paqui" Meneghini tuvo su presentación en sociedad como flamante técnico de la U
Más de 400 personas fueron evacuadas en la provincia argentina de Corrientes a raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron inundaciones en diversos barrios, colapsando servicios básicos y afectando la vida cotidiana de cientos de familias.
Ante la emergencia, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina se encuentran desplegados para monitorear la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.
Las familias afectadas están siendo alojadas en gimnasios municipales y establecimientos educacionales habilitados como albergues.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados