Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago34.0°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Más de 400 evacuados por inundaciones en Argentina

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Más de 400 personas fueron evacuadas en la provincia argentina de Corrientes a raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron inundaciones en diversos barrios, colapsando servicios básicos y afectando la vida cotidiana de cientos de familias.

Ante la emergencia, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina se encuentran desplegados para monitorear la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.

Las familias afectadas están siendo alojadas en gimnasios municipales y establecimientos educacionales habilitados como albergues.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados