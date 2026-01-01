Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago32.2°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaíso

Valparaíso recibió el Año Nuevo con fuegos artificiales y basura en avenida Errázuriz

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La bahía de Valparaíso fue escenario del tradicional espectáculo Año Nuevo en el Mar, que reunió a miles de personas durante la madrugada para presenciar los fuegos artificiales que iluminaron el borde costero.

Sin embargo, tras las celebraciones, la Avenida Errázuriz amaneció con una gran acumulación de basura, incluyendo botellas, envases y restos de comida, lo que obligó al despliegue de cuadrillas de aseo para limpiar el sector.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados