La bahía de Valparaíso fue escenario del tradicional espectáculo Año Nuevo en el Mar, que reunió a miles de personas durante la madrugada para presenciar los fuegos artificiales que iluminaron el borde costero.

Sin embargo, tras las celebraciones, la Avenida Errázuriz amaneció con una gran acumulación de basura, incluyendo botellas, envases y restos de comida, lo que obligó al despliegue de cuadrillas de aseo para limpiar el sector.

