Detienen a menor de 14 años con armamento y droga tras allanamiento en Cerrillos

Un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales V.H.S.V., fue detenido en un allanamiento en la comuna de Cerrillos tras incumplir una medida de arresto domiciliario total. El operativo reveló que el menor contaba con antecedentes policiales, lo que complica su situación judicial.

Durante el registro del inmueble, Carabineros incautó dos pistolas, 31 cartuchos de 9 mm y dinero en efectivo. Además, se encontraron 177 bolsas de marihuana dosificada y otras sustancias de color blanco y rosado, que el departamento OS7 está analizando para determinar su composición.

El mayor Felipe Schulz, de la 34ª Comisaría de Vista Alegre, indicó que la diligencia fue coordinada por la Fiscalía Local de Maipú tras una investigación de la Sección de Investigación Policial (SIP). Los antecedentes y la evidencia incautada quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que Labocar y el OS7 realizan los peritajes al armamento y las drogas.