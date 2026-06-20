Carabinero fue condenado por impactar a observador del INDH con bomba lacrimógena en 2019

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra del funcionario de Carabineros Eduardo Guamparito Sarmiento, por el delito de apremios ilegítimos.

El tribunal acreditó que el uniformado disparó su carabina lanza gases e impactó a un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cuando se encontraba monitoreando una manifestación pacífica el 6 de diciembre de 2019.

"Si bien no es un resultado óptimo desde el punto de vista de una sanción proporcional, hace justicia al establecer con claridad la responsabilidad de la agresión. Esperamos que sea un momento importante en superar la gravedad de la situación que vivimos, y que se ha arrastrado hasta el día de hoy", sostuvo el director del INDH, Yerko Ljubetic.

Los hechos ocurrieron en el marco de una protesta, cuando el imputado disparó desde el interior de un vehículo policial blindado, impactando en el brazo del funcionario cuando este se encontraba registrando la actuación de la policía, en ejercicio de las funciones institucionales del órgano.

La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte realizó diversas diligencias, mientras el INDH aportó peritajes, que concluyeron que el disparo fue antireglamentario y que pudo haber resultado fatal de haber impactado la cabeza de la víctima.

La lectura de sentencia quedó fijada para el mediodía del próximo martes 23 de junio.