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Carabinero murió al interior de tenencia de Isla de Maipo
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un cabo segundo de Carabineros murió al interior de la tenencia de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, cuyas motivaciones son indagadas por personal especial.
De acuerdo a información preliminar, se especula que el funcionario atentó contra su vida, ya que utilizó un arma particular para cometer el acto.
La Fiscalía Occidente instruyó la concurrencia del OS9, Labocar y el Departamento de Asuntos Internos (Daicar) de la institución para realizar las diligencias y esclarecer lo ocurrido.