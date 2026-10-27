Carabinero murió al interior de tenencia de Isla de Maipo

Un cabo segundo de Carabineros murió al interior de la tenencia de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, cuyas motivaciones son indagadas por personal especial.

De acuerdo a información preliminar, se especula que el funcionario atentó contra su vida, ya que utilizó un arma particular para cometer el acto.

La Fiscalía Occidente instruyó la concurrencia del OS9, Labocar y el Departamento de Asuntos Internos (Daicar) de la institución para realizar las diligencias y esclarecer lo ocurrido.