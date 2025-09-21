Síguenos:
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Carabinero resultó herido durante presentación ecuestre en La Reina

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El funcionario sufrió una dura caída de su caballo durante una presentación en el Parque Padre Hurtado, pero su condición es favorable.

Exámenes médicos revelaron que el uniformado no tiene lesiones graves, aunque sí esguinces de tobillo y cervical.

Carabinero resultó herido durante presentación ecuestre en La Reina
 Captura

De mantenerse estable, el carabinero sería dado de alta este lunes.
En portada

Fuera de peligro se encuentra un carabinero que este sábado, en medio de una presentación en el Parque Padre Hurtado, comuna de La Reina, sufrió una dura caída desde su caballo.

El policía, cuya identidad no ha sido revelada, cayó en medio de una exhibición ecuestre, incidente que fue captado en un registro audiovisual. Tras el accidente, el uniformado quedó enganchado al equino, siendo arrastrado por varios metros antes de que el animal se detuviera.

Debido a esto, fue trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros, recinto donde se mantiene internado.

"Ingresó, gracias a Dios, estable, sin compromiso de conciencia", informó el médico cirujano Raúl Lynch, que dio cuenta también de que, tras la realización de exámenes y un escáner, se descartó cualquier patología neurológica.

Las revisiones de sus piernas y radiografías no mostraron fracturas. Sin embargo, el carabinero presenta un esguince de tobillo y un esguince cervical.

El plan médico contempla mantener al oficial en observación por 24 horas para monitorear su evolución. De no presentarse complicaciones y mantenerse estable, se espera que el uniformado sea dado de alta este lunes.

