Comisión de la Mujer rechazó "impresentable" inasistencia del general Mario Rozas

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja reaccionó con indignación luego de que el general director de Carabineros, Mario Rozas, no asistiera a la sesión a la que fue citado este lunes para dar cuenta del actuar institucional en el caso que derivó en el femicidio de la carabinero Norma Vásquez presuntamente a manos del también funcionario policial Gary Valenzuela.

El jefe de la policía uniformada se ausentó de la instancia y en su reemplazo envió a las generalas Pamela Olivares y Berta Robles y a la mayor Catherine Loyola, lo que no fue aceptado por la comisión, por lo que no pudieron exponer.

Ante ello, la presidenta de la instancia, la diputada Camila Vallejo (PC), consideró importante la remisión de "la nota de protesta o reclamo al general director por la ausiencia".

"Me parece impresentable que no esté presente porque la invitación fue a él en lo personal, no creo que corresponda enviar a generalas en su representación en un caso que como autoridad él debe dar cuenta y responder respecto al funcionamiento de Carabineros en estos casos, y el cumplimiento de los protocolos", cuestionó.

"A esta comisión hay que respetarla, merece el respeto como cualquier otra comisión del congreso naconal", afirmó.

IMPRESENTABLE! Citamos al General Director para que diera cuenta del actuar de Carabineros ante la denuncia de Norma Vásquez, en cambio mandó a 2 generalas y una mayor.

Respetamos a las Carabineras, pero la autoridad máxima es Mario Rozas, él tiene que dar cuenta — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) August 31, 2020

Las parlamentarias también enviarán otra nota de protesta al Ministerio de Hacienda por la ausencia del director de Presupuestos, Matías Acevedo, quien no se excusó de asistir a la sesión donde debía informar la ejecución presupuestaria del Ministerio de la Mujer en 2020 y la inversión proyectada para 2021.

Tampoco asisitó, pero sí se excusó, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.