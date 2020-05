Gobierno condenó baleo a carabinero: "Es atacar a quienes se arriesgan por cuidar nuestras vidas"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, visitó este viernes al carabinero herido a bala en Cerrillos, asegurando que se ataca a "quienes están arriesgando sus vidas por cuidar nuestras vidas".

Pasado el mediodía, en el sector de avenida Lo Errázuriz con Rosa Ester Rodríguez, se registró una protesta de vecinos de la comuna que reclamaban por la falta de recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19.

La manifestación derivó en incidentes, en los que un cabo primero de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales resultó herido de bala en su brazo izquierdo y sufrió una herida grave, pero sin riesgo vital.

Fue trasladado al Hospital de Carabineros, hasta donde llegó el ministro Blumel acompañado por los subsecretarios de Interior, Juan Francisco Galli, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y el general director de Carabineros, Mario Rozas.

El titular de Interior sostuvo que lo ocurrido "es un acto absolutamente repudiable y absolutamente cobarde el atacar a carabineros y, especialmente, con armas de fuego".

"Atacar hoy a Carabineros no sólo es un grave delito, es atacar a quienes están arriesgando sus vidas por cuidar nuestras vidas. Carabineros está cumpliendo una función esencial, no sólo en cuanto a la seguridad, no sólo en cuanto al orden público, sino también al cumplimiento de las medidas sanitarias y estos graves hechos, estos hechos son absolutamente repudiables", aseveró Blumel.

Ministro del Interior y Seguridad Pública en compañía del General Director se refieren a los incidentes ocurridos hoy en la comuna de #Cerrillos que dejan a un Cabo 1° lesionado. pic.twitter.com/ZIA71jMAS5 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 22, 2020

Además, la policía uniformada recibió el saludo -de manera remota– por parte del Presidente Sebastián Piñera.

El momento del disparo al carabinero fue captado en video (registro que acompaña esta nota), por lo que el ministro de Interior destacó que "hay imágenes que esperamos permitan poner al responsable a disposición de la justicia".