Kast: Queremos que Carabineros sea una institución fuerte, respetada y respaldada

El Presidente José Antonio Kast volvió a respaldar este lunes el trabajo de Carabineros, asegurando que el "deseo" de su Gobierno que "permanezca como una institución fuerte, respetada y respaldada por todos".

En el marco del aniversario 99 del organismo, el Mandatario lideró una ceremonia en la Escuela de Carabineros en Providencia, instancia en la que enfatizó la importancia de la cohesión nacional en torno a la fuerza policial.

"En torno a Carabineros nos unimos todos, y cuando Chile recupera el orden, lo que hace es recuperar su futuro, y los chilenos quieren recuperar el orden, la seguridad y la paz", afirmó Kast, que también reafirmó el compromiso de su administración con la institución.

El Mandatario subrayó la imperiosa necesidad de recuperar el orden y la tranquilidad en el territorio. (FOTO: ATON)

"Para lograrlo, nuestro gobierno, y al igual que los gobiernos anteriores, con convicción y compromiso, respaldamos la acción de Carabineros de Chile. Nuestro deseo es que Carabineros permanezca como una institución fuerte, respetada y respaldada por todos, para que se cumpla y haga cumplir la ley", puntualizó.

Compromiso con el personal y fortalecimiento Institucional

Durante la ceremonia, el Presidente también recordó a los tres carabineros asesinados en 2024 en Arauco y anunció un ambicioso paquete de medidas destinado a proteger y apoyar a los funcionarios y sus familias.

Este plan, que será presentado la próxima semana, incluye financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y otras acciones destinadas a las familias de quienes perdieron la vida cumpliendo funciones policiales.

Además, el jefe de Estado abordó la problemática de la falta de personal en las calles y detalló iniciativas para mejorar las condiciones laborales y de formación, entre las que mencionó el mejorar el estipendio de los aspirantes, revisar las condiciones de formación, actualizar las mallas curriculares y evaluar un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral.

Entre los anuncios del Ejecutivo, se detalló la revisión y mejora del estipendio para los postulantes a la carrera. (FOTO: ATON)

Respaldo de Carabineros

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, expresó su agradecimiento y el de toda la institución por la presencia en la ceremonia de las altas autoridades, entre ellas el Presidente Kast y los otrora mandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei.

En sus palabras, dijo sentir "el respaldo a la institución" y destacó que "los carabineros de Chile agradecemos su presencia (la del Mandatario Kast) en esta jornada, y particularmente valoramos la presencia de los expresidentes de la República don Eduardo Frei y Don Gabriel Boric. Esto es demostración palpable del cariño y aprecio para con la institución".

Los anteriores presidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei se hicieron presentes en la magna conmemoración. (FOTO: ATON)

Araya también hizo hincapié en el compromiso diario de los uniformados a lo largo del país, desde la capital hasta los rincones más remotos.

Una mirada al futuro: La cápsula del tiempo

Como parte de la ceremonia, el Mandatario Kast, junto a los expresidentes Boric y Frei, participaron en el depósito de una cápsula del tiempo. Este artefacto simbólico será abierto en el año 2127, coincidiendo con la celebración del bicentenario de la institución.

Se reveló que en su interior se encuentra un acta firmada por Kast y los dos exmandatarios, un gesto que busca trascender generaciones y conectar el presente con el futuro de Carabineros.