Con despliegue nacional y foco en seguridad, Gobierno conmemora 99 años de Carabineros

Un aniversario con "tono diferente" y una carga emotiva profunda, ese es el ambiente en La Moneda y los cuarteles policiales este lunes 27 de abril, al cumplirse 99 años de la fundación de Carabineros de Chile.

La jornada comenzó con un despliegue total del gabinete. Mientras el Presidente José Antonio Kast saludaba a los efectivos en el Centro de Gestión Operativa Policial y la Primera Comisaría de Santiago, sus ministros hicieron lo propio en recintos como Las Condes y Cerrillos. La consigna oficial: "respeto a la autoridad".

El fantasma de Cañete y la promesa de justicia

La conmemoración está inevitablemente teñida por el segundo aniversario del triple asesinato de carabineros en Cañete, ocurrido en 2024. Durante el fin de semana, el Jefe de Estado visitó la Comisaría "Héroes de Arauco" en Los Álamos para respaldar a las familias de los mártires.

Fernanda Antillanca, viuda del suboficial Misael Vidal, valoró el gesto pero advirtió que la herida sigue abierta.

"Abril es un mes triste para las tres familias. Las palabras del Presidente nos dan un poco de esperanza, pero estamos seguros que hay más personas involucradas que aún faltan", afirmó a Cooperativa.

Crisis de dotación: El llamado del general Araya

Más allá de lo ceremonial, la realidad institucional preocupa al Alto Mando. El general director, Marcelo Araya, sinceró la crisis de personal que atraviesa la institución, cifrando en 12.000 las vacantes actuales.

La máxima autoridad de la policía uniformada enfatizó la necesidad de recursos para evitar el retiro prematuro de funcionarios (entre los 50 y 55 años) y mejorar las condiciones de los alumnos.

"Nos interesa mejorar las condiciones generales (...), hacer más atractiva la carrera policial", señaló la máxima autoridad de la policía uniformada.

Presión política y críticas a la gestión

Pese al despliegue, el oficialismo enfrenta cuestionamientos por su gestión en seguridad a solo un mes y medio de asumir, lo que ha causado la caída en las encuestas de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y las polémicas declaraciones de la subsecretaría de Prevención del Delito con dichos que aluden al "autocuidado".

Tras el cambio de guardia en la Plaza de la Constitución, se espera que el Presidente Kast anuncie una inyección de recursos visada por Hacienda para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, intentando así retomar la agenda de seguridad que marcó su campaña.

En tanto, la tarde de este lunes estará marcada por la "política dura". Mientras la ministra vocera, Mara Sedini, recibirá a las viudas de la Fundación "Unidas por Siempre", el ministro de la Segpres, José García Ruminot, iniciará diálogos con el Frente Amplio y el PC en busca de acuerdos para el Plan de Reconstrucción Nacional.