El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo la conmemoración del segundo aniversario de la muerte de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, asesinados en abril de 2024 en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

Desde la Primera Comisaría Control de Orden Público “Héroes de Arauco”, en la comuna de Los Álamos, el Mandatario valoró el arduo proceso investigativo que culminó con la condena de los responsables del asesinato, un paso crucial para la seguridad del país.

En la ceremonia también se registraron manifestaciones por parte de las familias de los siete pescadores artesanales desaparecidos en el siniestro de la lancha Bruma, ocurrido el año pasado en cercanías de la Isla Santa María, en aguas de Coronel (Región del Biobío).

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