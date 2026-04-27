Aniversario de Carabineros reunió a José Antonio Kast y Gabriel Boric
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En el marco de la ceremonia por el 99° aniversario de Carabineros de Chile, realizada en la Escuela de Formación de la institución, el Presidente José Antonio Kast y su antecesor, Gabriel Boric (2022-2026), protagonizaron un breve saludo en el palco oficial.
El encuentro, marcado por el protocolo republicano, contó también con la presencia de otras altas autoridades del Estado y del exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quienes acompañaron la conmemoración del cuerpo policial.
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