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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Rancagua: Dos carabineros fueron detenidos por apremios ilegítimos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Dos funcionarios pertenecientes a la dotación de la Primera Comisaría de Carabineros en Rancagua fueron detenidos este martes en el marco de una investigación por presuntos apremios ilegítimos.

El arresto ocurrió en la propia unidad policial, ejecutado por personal de Asuntos Internos de la institución, y los implicados serán presentados este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Según las fuentes consultadas por Cooperativa, la investigación involucra el uso de un arma no fiscal y, entre las pruebas, se analizan videos de cámaras de seguridad.

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