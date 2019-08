Todo paquete de origen indeterminado es sospechoso para Carabineros

A dos semanas del atentado a la 54ª comisaría de Huechuraba, el protocolo de Carabineros ordena que se maneje cualquier bulto o sobre de origen indeterminado como artefacto u elemento sospechoso.

La medida es parte del refuerzo del procedimiento que existía antes del incidente, y que actualmente puede activarse en cada una de las unidades del país, incluso a nivel de retén.

En el caso de que un paquete de estas características llegue a alguna unidad, se convocará de inmediato al GOPE para descartar que se trate de un explosivo, e independiente de la frecuencia de llamados o la cantidad de encomiendas que no resulten ser peligrosas, se deberá asistir cada uno de ellos.

Por lo demás, existe una prohibición de recibir envíos sin descripción alguna, por ejemplo, en que el remitente no esté claro o que el receptor sea la unidad policial en lugar de individualizar a una persona.

También se prohíbe que un uniformado como particular reciba encomiendas en su lugar de trabajo en vez de su propio domicilio.

Esta última normativa tiene como excepción a funcionarios solteros que residen en algunas unidades, al igual que en el caso de envíos recurrentes y coordinados con instituciones del Estado.

Fuera de este reforzamiento al protocolo, no hay mayores cambios en el manejo de encomiendas dentro de Carabineros a la espera de la conclusión del trabajo de la mesa del Gobierno, encabezada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Cabe recordar que la comisión conformada por las policías, la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile y la Fiscalía buscan formular normativas especiales para privados y para quienes reciben los paquetes, y de reacción ante situaciones de emergencias.

Por su parte, algunos carteros de Correos de Chile han señalado que hasta ahora no hay cambios dentro de la empresa, aunque al momento de hacer entregas en comisarías la revisión es más íntegra que antes.

Protección especial

Por el momento, tampoco se ha determinado garantizar resguardo especial a antiguas autoridades de Gobierno, como el ex titular del Interior Rodrigo Hinzpeter, que recibió un artefacto en su oficina de Quiñenco el mismo día de la explosión en Huechuraba.

El también ex ministro de esa cartera Jorge Burgos dijo a Cooperativa que recibió recientemente una llamada de un oficial de Carabineros que trabajó con él durante su periodo en el gobierno de Michelle Bachelet.

"Llamó para manifestar su preocupación, pero mi impresión es que lo hizo fundamentalmente por una gentileza y por una amistad después de trabajar un año y medio con él. No me quedé con la impresión de que haya sido una llamada de carácter institucional. Puedo estar equivocado, pero me lo habría dicho", precisó.

En ese sentido, Burgos tildó de "atroz" la idea de alterar su rutina integrando protección policial por hechos de este tipo.

"Que personas que hacemos vidas comunes y corrientes -que es lo que corresponde, no es ninguna gracia- tengamos que limitar nuestra vida sería un triunfo para los que mandan este tipo de cosas", sentenció.