Yáñez destacó alza de la aprobación a Carabineros: "Vamos retomando el sitial donde debemos estar"

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, destacó el trabajo que diariamente realizan los miles de uniformados en el país al comentar la importante alza de la aprobación ciudadana a la institución, que constató la reciente encuesta Plaza Pública Cadem.

Según el sondeo, que se publica cada semana, la policía ha subido en 19 puntos la valoración positiva de la gente a su labor en lo que va del 2022: inició enero en 54 por ciento y esta semana alcanzó el 73 por ciento.

Un nivel que no lograba desde hace al menos seis años. En 2015 llegó al 72 por ciento, pero desde el año siguiente (2016, 68 por ciento) Carabineros comenzó a afrontar una serie de crisis que llevaron a pique la confianza de la gente (43 por ciento en marzo del 2021).

En 2016 fue destapado el megafraude, en 2017 ocurrió el caso Huracán, en 2018 se registró el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y en 2019 hubo múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

A 57 años de su muerte hoy recordamos al Tte. Hernán Merino Correa, mártir que dio su vida en defensa de la Soberanía Nacional. El Gral. Director, familiares y Carabineros rindieron homenaje a un hombre de #OrdenyPatria, que es inspiración para el trabajo diario con la comunidad. pic.twitter.com/MDnXgwHSto — Carabineros de Chile (@Carabdechile) November 7, 2022

Por ello, durante la ceremonia de conmemoración de la muerte del teniente Hernán Merino, Yáñez no dudó en destacar las cifras.

"Lo digo con mucho orgullo, poque yo creo que no hubo ningún carabinero a nivel nacional que ayer (no) haya podido dormir más tranquilo y contento después de revisar las últimas encuestas de opinión, donde nos sitúan con un puntaje que no teníamos desde hace seis años", manifestó.

A su juicio, "pese a todo lo que hemos vivido, creo que la gente, la comunidad, pero particularmente el trabajo que desarrollan ustedes día a día en la calle, nos permite ir retomando el sitial en el cual debemos estar y permanecer siempre".

"Paso a paso", les dijo también el jefe policial a los uniformados mediante un mensaje interno.