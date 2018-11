Allamand advierte "peligroso desorden" en el Ejército

El senador RN Andrés Allamand advirtió este viernes la configuración de un "desorden peligroso" en el Ejército, luego de que se conociera la venta ilegal de armas a narcotraficantes que involucra a miembros de la institución, sumado a los diversos escándalos que han surgido desde su interior.

Todos los hechos que se han conocido en los últimos años "van configurando una situación de desorden al interior de la institución que es particularmente peligrosa y difícil", aseguró el ex ministro de Defensa (2011-2012) en entrevista con El Diario de Cooperativa.

En específico, la venta de ilegal de armas "fue verdaderamente impactante" y "es una situación grave porque estamos ante un eventual ocultamiento y una cosa de esta gravedad ciertamente debe ser informada casi inmediatamente a la autoridad civil".

[Audio] #LaCooperativa Allamand: Es grave si el Ejército no informó la venta de armas a la autoridad civil https://t.co/vbXRjihwLd pic.twitter.com/FVXSiYE8vJ — Cooperativa (@Cooperativa) 23 de noviembre de 2018

"No sabemos qué le informó o qué no le informó a las autoridades de Gobierno" el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, "pero da la impresión de que la información al menos no fue completa, toda vez que el ministro Espina a solicitado al comandante en jefe a tener una reunión estos días".

"Una situación de esta naturaleza es una situación extraordinariamente grave, y en consecuencia, debe ser advertida y comunicada a la autoridad" sin excepciones de "ninguna especie", reiteró Allamand.

El senador analizó que "lo que está fallando, y hay que ponerle el cascabel al gato, es un conjunto de procedimientos internos de la institución, yo creo que lo que se requiere es una revisión global de protocolos, reglamentos, modos de actuar, incluso cultura institucional".

En ese contexto, diagnosticó que "es lo mismo que ocurre con Carabineros", marco en el que "se puede avanzar en un mayor control desde la autoridad civil a lo que ocurre en las instituciones armadas".

En una entrevista publicada hoy en El Mercurio, el comandante en jefe del Ejército afirmó que la venta ilegal de armas fue denunciada ante la Fiscalía Militar en octubre y que hay cinco suboficiales investigados.