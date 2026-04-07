Este martes 7 de abril, y con la presencia del Presidente Kast, fue inaugurada oficialmente la edición 2026 de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae), evento bianual que ostenta el título de la más importante de su tipo en el Hemisferio Sur, de acuerdo a la industria.

Nacida en 1980 como Fida, durante sus primeros días la feria está dedicada a negocios y expertos, mientras que durante los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 abre sus puertas al público general, que agotó hace días las entradas para llegar hasta las dependencias de la Fach en el Aeropuerto de Santiago y apreciar en vivo y en directo las maniobras de las estrellas invitadas, como el F-35 y P-8 estadounidenses, un Airbus A400M del Ejército del Aire de España y el Embraer KC-390, el avión brasileño que compite con el histórico Hércules C-130 en el mercado de la aviación militar de transporte.

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