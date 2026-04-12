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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Fidae

Fidae 2026 cerró con éxito tras congregar a 100.000 personas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La vigésima cuarta edición reunió a 451 expositores de 35 países y desplegó más de 100 aeronaves, consolidándose como la principal muestra aeroespacial de América Latina.

Durante la exhibición se concretaron cerca de un millar reuniones de negocios, facilitando acuerdos estratégicos en áreas de defensa, tecnología espacial y seguridad.

Fidae 2026 cerró con éxito tras congregar a 100.000 personas
 Fidae

El público disfrutó de demostraciones de alto nivel, destacando el caza furtivo F-35A de Estados Unidos y las rutinas acrobáticas de los "Halcones" de la FACH.

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Este domingo concluyó con éxito la vigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), evento que congregó a los principales actores de la industria global en Santiago.

Tras seis jornadas de exhibición, la organización destacó que la muestra "reafirma su posición como la Exhibición Aeroespacial, de Defensa y de Seguridad con mayor trayectoria, trascendencia y renombre de América Latina", consolidándose como un referente estratégico para Chile y la región.

En términos de convocatoria y despliegue, la Fidae 2026 alcanzó cifras récord al ocupar más de 13.000 m² con la participación de 451 expositores de 35 países.

La muestra contó con más de 100 aeronaves en exhibición, 200 delegaciones oficiales y una asistencia aproximada de 100.000 personas.

Según informó la Gerencia de Comunicaciones de Fidae, la Exhibición Comercial permitió la generación de "relevantes instancias de vinculación y negocios, con aproximadamente mil reuniones efectuadas y la concreción de diversos acuerdos comerciales" entre el martes 7 y el viernes 10 de abril.

Durante el desarrollo de la feria, se presentaron importantes innovaciones en los rubros de Aviación Civil-Comercial, Defensa, Equipamiento Aeroportuario, Homeland Security, Mantenimiento y Tecnología Espacial.

Un punto alto fue la Exhibición Aérea del fin de semana, que cautivó al público general con demostraciones de alto nivel. Entre las atracciones principales destacaron el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), el Airbus A400M del Ejército del Aire de España y el Embraer KC-390, además de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

El espectáculo también incluyó las rutinas de la Escuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones" y los paracaidistas "Boinas Azules", junto a equipos internacionales como los Wings of Blue.

En el ámbito acrobático civil, resaltó la participación del chileno Sebastián Álvarez y del piloto argentino Jorge Malatini, sumado a las presentaciones de la Federación Aérea de Chile (FEDACH).

La instancia también incluyó una Feria Tecnológica y Vocacional de la FACH, diseñada para "incrementar una mayor conciencia aeroespacial y sentido de pertenencia en la sociedad nacional".

De acuerdo con el comunicado de cierre, la feria cumplió con su misión de impulsar la industria nacional y "acercar la Institución a la ciudadanía", destacando los avances en tecnología e innovación que definen el futuro del sector aeroespacial.

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