Fidae 2026 cerró con éxito tras congregar a 100.000 personas

Este domingo concluyó con éxito la vigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), evento que congregó a los principales actores de la industria global en Santiago.

Tras seis jornadas de exhibición, la organización destacó que la muestra "reafirma su posición como la Exhibición Aeroespacial, de Defensa y de Seguridad con mayor trayectoria, trascendencia y renombre de América Latina", consolidándose como un referente estratégico para Chile y la región.

En términos de convocatoria y despliegue, la Fidae 2026 alcanzó cifras récord al ocupar más de 13.000 m² con la participación de 451 expositores de 35 países.

La muestra contó con más de 100 aeronaves en exhibición, 200 delegaciones oficiales y una asistencia aproximada de 100.000 personas.

Según informó la Gerencia de Comunicaciones de Fidae, la Exhibición Comercial permitió la generación de "relevantes instancias de vinculación y negocios, con aproximadamente mil reuniones efectuadas y la concreción de diversos acuerdos comerciales" entre el martes 7 y el viernes 10 de abril.

Durante el desarrollo de la feria, se presentaron importantes innovaciones en los rubros de Aviación Civil-Comercial, Defensa, Equipamiento Aeroportuario, Homeland Security, Mantenimiento y Tecnología Espacial.

Un punto alto fue la Exhibición Aérea del fin de semana, que cautivó al público general con demostraciones de alto nivel. Entre las atracciones principales destacaron el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), el Airbus A400M del Ejército del Aire de España y el Embraer KC-390, además de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

El espectáculo también incluyó las rutinas de la Escuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones" y los paracaidistas "Boinas Azules", junto a equipos internacionales como los Wings of Blue.

En el ámbito acrobático civil, resaltó la participación del chileno Sebastián Álvarez y del piloto argentino Jorge Malatini, sumado a las presentaciones de la Federación Aérea de Chile (FEDACH).

La instancia también incluyó una Feria Tecnológica y Vocacional de la FACH, diseñada para "incrementar una mayor conciencia aeroespacial y sentido de pertenencia en la sociedad nacional".

De acuerdo con el comunicado de cierre, la feria cumplió con su misión de impulsar la industria nacional y "acercar la Institución a la ciudadanía", destacando los avances en tecnología e innovación que definen el futuro del sector aeroespacial.