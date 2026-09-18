Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.9°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Fuerza Aérea

Caso Narcoaviadores: Corte de Iquique ratificó sobreseimiento definitivo de exmecánico de cancha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tribunal desestimó la apelación presentada por el CDE, librando al cabo primero de responsabilidad penal.

La resolución destacó la ausencia de representantes del Ministerio Público durante la audiencia de revisión.

Caso Narcoaviadores: Corte de Iquique ratificó sobreseimiento definitivo de exmecánico de cancha
 ATON archivo

Tres imputados continúan privados de libertad mientras un cuarto sujeto mantiene cautelares de menor intensidad.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó por unanimidad el sobreseimiento definitivo de un mecánico de cancha imputado en el caso Narcoaviadores, que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El cabo primero R.I.S.F., que permaneció recluido durante ocho meses, figuraba entre los acusados por el intento de transporte de un equipaje con ketamina desde la Base Aérea Los Cóndores, ubicada en la Región de Tarapacá, con destino a la Región Metropolitana.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución dictada en agosto por el Juzgado de Garantía de Iquique, que ya había decretado el sobreseimiento del imputado.

En esta causa, otros tres involucrados se mantienen en prisión preventiva y un cuarto sujeto permanece bajo medidas cautelares de menor intensidad.

"Lo expuesto por los intervinientes, teniendo presente los antecedentes expuestos en estrado, la ausencia de antecedentes objetivos relevantes que desvirtúen lo razonado, considerando además que ante estos estrados no se presentó representante del Ministerio Público o el querellante Ministerio de Seguridad Pública para sostener la oposición manifestada en audiencia, y lo dispuesto en los artículos 250 letra b) en relación al artículo 370 del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintiséis, que decretó el sobreseimiento definitivo respecto del imputado", consigna la resolución del tribunal.

Con la ratificación del tribunal de alzada, el exmecanico de la FACh —quien sostuvo su inocencia a lo largo de la investigación— queda liberado de toda responsabilidad penal en la causa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada