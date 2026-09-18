Caso Narcoaviadores: Corte de Iquique ratificó sobreseimiento definitivo de exmecánico de cancha

La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó por unanimidad el sobreseimiento definitivo de un mecánico de cancha imputado en el caso Narcoaviadores, que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El cabo primero R.I.S.F., que permaneció recluido durante ocho meses, figuraba entre los acusados por el intento de transporte de un equipaje con ketamina desde la Base Aérea Los Cóndores, ubicada en la Región de Tarapacá, con destino a la Región Metropolitana.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución dictada en agosto por el Juzgado de Garantía de Iquique, que ya había decretado el sobreseimiento del imputado.

En esta causa, otros tres involucrados se mantienen en prisión preventiva y un cuarto sujeto permanece bajo medidas cautelares de menor intensidad.

"Lo expuesto por los intervinientes, teniendo presente los antecedentes expuestos en estrado, la ausencia de antecedentes objetivos relevantes que desvirtúen lo razonado, considerando además que ante estos estrados no se presentó representante del Ministerio Público o el querellante Ministerio de Seguridad Pública para sostener la oposición manifestada en audiencia, y lo dispuesto en los artículos 250 letra b) en relación al artículo 370 del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintiséis, que decretó el sobreseimiento definitivo respecto del imputado", consigna la resolución del tribunal.

Con la ratificación del tribunal de alzada, el exmecanico de la FACh —quien sostuvo su inocencia a lo largo de la investigación— queda liberado de toda responsabilidad penal en la causa.