Gobierno retiró Política de Defensa que consagraba la perspectiva de género en las FF.AA.

El Gobierno retiró de Contraloría el decreto de la Política de Defensa Nacional y Política Militar ingresado por la Administración de Gabriel Boric, y que se encontraba a la espera de la toma de razón, en la que se consagraba la perspectiva de género y un "ambiente libre de violencia" al interior de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a El Mercurio, el 11 de marzo el ministro de Defensa, Fernando Barros, retiró el documento con el fin de una revisión "minuciosa" a su contenido, argumentando que es una "práctica habitual" cuando cambias las autoridades.

"Este retiro, como el realizado por otros ministerios del nuevo Gobierno, responde a una práctica habitual que ha sido realizado por otras administraciones y a un criterio de responsabilidad mínima de revisión de documentos que prontamente deben ser promulgados, los que deben responder a los más altos estándares de calidad jurídica y reflejen claramente las características, necesidades y objetivos de la Defensa Nacional", señaló la cartera.

El documento, históricamente, ha sido un marco para el trabajo de las Fuerzas Armadas, en el que se fijan los objetivos para la institución y se les entregan instrucción de cómo deben responder a ciertas situaciones, por lo que se considera una política de Estado.

Su última actualización fue hecha en 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y el año pasado, el Ministerio de Defensa -liderado por Adriana Delpiano (PPD)- aprobó la nueva versión, en la que se agrupó por primera vez la Defensa como la Militar.

En las 144 páginas se incluyen principios habituales, como los límites territoriales, que el país no tiene ánimos expansionistas, y se incluyó la protección de infraestructura crítica y resguardo de las áreas fronterizas, tras la reforma de 2023 que le dio dichas atribuciones en la seguridad interna.

Asimismo, se agregó que "el Estado de Chile tiene el deber de promover la igualdad de género y procurar la eliminación de toda forma de violencia y discriminación arbitraria por este motivo (...) La integración de las mujeres fortalece el cumplimiento de la Defensa Nacional al ampliar la base de talento e incorporar nuevas perspectivas".

Además, se incorporó un "ambiente libre de violencia" dentro de los ejes rectores. Ambos puntos generaron controversia en el mundo castrense.

Por su parte, la exministra Delpiano defendió el trabajo realizado, aunque lamentó la demora que hubo en Contraloría para la toma de razón y aseguró que la Política Nacional de Seguridad enviada en las mismas fechas tuvo una tramitación más rápida en el órgano fiscalizador.

"El trabajo fue bien hecho. Yo la leí y a mí me pareció que estaba impecable, y pasó por la Segpres, que es un filtro fuerte para todos los proyectos. Sería muy importante que se aprobara y lo volviera a incorporar el nuevo Gobierno. Tiene una importancia grade, porque Chile necesita actualizar sus políticas de Defensa", señaló la otrora secretaria de Estado.

El encargado de estudios de Seguridad y Defensa de Athena Lab, John Griffiths, exjefe de Estado Mayor del Ejército en 2018, planteó que "la política son orientaciones y directrices. La mayoría de los países desarrollados cuando explicitan eso lo hacen en su primer año de gobierno, porque es la hoja de ruta para abordar los desafíos en el período que les toca gobernar.

No obstante, "por diversas razones, nosotros en Chile adquirimos la mala costumbre de explicitar la estrategia no en el último año, sino en el último minuto". Y agregó, respecto a la incorporación de la perspectiva de género: "Yo no llevaría a la Política de Defensa a la discusión partidista de determinados temas que pueden ser muy relevantes para la sociedad, pero que me van a generar polémica".