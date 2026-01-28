Mujer intentó ingresar a Chile 10 mil dosis de ketamina

Detectives de la Avanzada de Narcóticos Chacalluta detuvieron a una mujer chilena por el delito flagrante de tráfico de drogas cuando intentaba hacer ingreso al país portando más de 3 kilos de ketamina en polvo.

La labor de la división avanzada, en coordinación con la Fiscalía de Arica, permitió detectar la salida y posterior reingreso de la imputada, que portaba 10 paquetes adosados a su cuerpo.

El subprefecto Marcos Vergara, jefe de la Avanchaca de la PDI Arica, indicó que esta detención se dió en el marco de la Operación Orión, trabajo investigativo que tiene como objetivo la detección de estos delitos: "La operación, llevada por esta avanzada en conjunto con la Unidad Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) de la Fiscalía de Arica, la cual tiene relación con personas de nacionalidad chilena y extranjera, que viajan desde diferentes regiones del país a la ciudad de Tacna, Perú, con la intención de ingresar droga tipo ketamina a Chile."

En total, se incautaron 3,19 kilos de ketamina en polvo, lo que equivale a 10 mil dosis, avaluadas en casi 160 millones de pesos.

Por instrucción del Ministerio Público, la imputada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización.