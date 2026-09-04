Polémica por desfile militar en Nogales justo para el 11 de septiembre

Una intensa controversia generó la decisión del Concejo Municipal de Nogales, en la Región de Valparaíso, de fijar el desfile local en conmemoración de las Glorias del Ejército para el próximo 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 53 años del golpe de Estado de 1973.

Tras participar en la ceremonia de izamiento de la bandera Bicentenario frente a La Moneda, el teniente coronel del Ejército Rodrigo Parada explicó que la programación responde exclusivamente a la logística de despliegue territorial.

"Todas las actividades de celebración del Mes de la Patria, de las unidades a lo largo de Chile, lo que tratan de hacer es acercarse a sus comunidades, llevarles el Ejército a cada una de las comunas, a cada uno de los pueblos que, de repente, no pueden venir a ver la Gran Parada Militar. Por lo tanto, la distribución de las fechas se va haciendo conforme a la disponibilidad de cada una de las comunas; si está coordinado y planificado así, yo creo que se va a hacer sin ningún problema", afirmó el oficial.

En contraste, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo que "separaría dos cosas: la celebración, la conmemoración de las Glorias del Ejército, se hace en este mes de septiembre y, obviamente, tiene precisamente esa connotación: recordar, celebrar, las Glorias del Ejército".

"Respecto a las actividades programadas para recordar el 11 de septiembre, tradicionalmente en nuestro país se realizan diferentes tipo de actos y de manifestaciones. Esperamos que aquellas ocurran dentro del orden, del respeto y no se altere la tranquilidad de los ciudadanos en su vida cotidiana. Para tal efecto, el Gobierno, como lo hace todos los años, toma las medidas suficientes y necesarias del control de orden público para que esto se lleve adelante de la mejor manera posible", sostuvo el secretario de Estado.