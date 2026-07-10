Boric en su reencuentro con Kast en La Moneda: Hemos sido rivales en ideas, pero nos une Chile

En el marco de su discurso por la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República este jueves, el exmandatario Gabriel Boric manifestó su disposición a colaborar con el país cada vez que las instituciones lo requieran, a pesar de las diferencias con su sucesor, José Antonio Kast.

Marcada por un llamado a la unidad, la ceremonia realizada en el Museo Histórico Nacional también contó con la participación del exjefe de Estado Eduardo Frei Ruiz-Tagle, así como de Cecilia Morel, en representación del expresidente Sebastián Piñera, y de Miguel Patricio Aylwin, en nombre del exmandatario Patricio Aylwin.

Hablando directamente al Presidente Kast, el líder del Frente Amplio optó por un tono conciliador: "Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile, y tal como lo expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo, en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera".

"El poder siempre es prestado, y estamos para servir a la sociedad, que está siempre presente y que prevalece por sobre nuestras diferencias", insistió el opositor.

Con todo, el exjefe de Gobierno hizo ver la importancia de este respeto mutuo "en momentos en que a lo largo de toda América Latina, quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse".

"Por eso, creo que esta invitación tiene un valor mucho más profundo que solamente las palabras que cada uno de nosotros pueda dar. Representa también la continuidad de la República y la fortaleza de sus instituciones", cerró Boric.

Presidente Kast: "El Estado y la Presidencia no terminan con cada uno"

A su turno, Kast reflexionó: "Cada presidente recibe un país que no comienza con él, y todos tendremos legítimas diferencias. 'Oye, me dejaste esto' o 'no me dejaste esto': lo habrá dicho el Presidente Boric sobre el Presidente Piñera, y así sucesivamente".

"El Estado y la Presidencia tampoco terminan con uno", remarcó el Mandatario.

En ese sentido, y citando directamente a Boric, el exrepublicano reafirmó que "hemos sido rivales y cada uno, desde sus convicciones, piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria, más allá de las diferencias que uno pueda tener".

"Me ha tocado cortar cintas de obras que fueron iniciadas en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y pensadas en el gobierno de Michelle Bachelet, o del Presidente Frei y que se realizaron en el del Presidente Boric. Siempre destaco que son obras de Estado", apuntó.