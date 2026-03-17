Casa en que vivió Boric en barrio Yungay sale a la venta por 860 millones de pesos

La casa donde vivió el expresidente Gabriel Boric en el barrio Yungay fue puesta a la venta por 860 millones de pesos y también se encuentra disponible para arriendo, generando inmediato interés por su valor histórico y características.

Según información publicada por La Tercera, la propiedad es promocionada por la inmobiliaria Cocina Propiedades, que destaca su historia y el atractivo que genera haber sido residencia presidencial durante su mandato.

El inmueble cuenta con 500 metros cuadrados, 13 dormitorios -seis de ellos en suite-, nueve baños, tres cocinas, dos living comedor, dos salas de estar y tres estacionamientos. En tanto, su valor de arriendo alcanza las 120 UF, es decir, cerca de 4,7 millones de pesos mensuales.

Durante su estadía, Boric habitó la casa junto a su entonces pareja, Irina Karamanos, y el lugar también fue utilizado para reuniones políticas. La vivienda fue diseñada por el arquitecto Andrés Garafulic en 1929.

Desde la inmobiliaria, el encargado regional Cristián Opazo explicó que "siempre es interesante una propiedad con historia, le da un valor agregado. Además no es común ver una casa en venta donde haya vivido un Presidente".

En registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) la propiedad tiene un avalúo fiscal de 162.691.271 pesos y no presenta deudas en contribuciones, según la Tesorería General de la República. No obstante, desde la inmobiliaria aseguran que el hecho de que Boric haya vivido allí no influyó directamente en su precio.

De acuerdo con antecedentes del mercado, en 2022 la vivienda se ofrecía en 19.500 UF y hoy alcanza las 21.000 UF, mientras que su arriendo subió de 105 a 120 UF.

En el Conservador de Bienes Raíces de Santiago figura que el actual propietario, Iván Rodríguez, adquirió la casa en 2017 por 10.677 UF.

Opazo sostuvo que el valor del inmueble responde principalmente al mercado y al desarrollo del sector, señalando que barrio Yungay atraviesa un proceso de transformación y que la propiedad podría ser atractiva para instituciones, fundaciones, museos o incluso proyectos comerciales como hoteles o centros médicos.

Asimismo, indicó que el arriendo presenta mayor valorización debido a su carácter simbólico y estimó una rentabilidad anual de entre 6 y 7 por ciento para potenciales inversionistas.

Respecto al entorno, destacó el atractivo cultural del sector, con espacios como el Museo del Sonido, el Museo de la Memoria, Matucana 100 y la cercanía a Quinta Normal, lo que refuerza el interés por el inmueble más allá de su uso residencial.

Actualmente, el expresidente ya no reside en la propiedad: se trasladó a un departamento en San Miguel mientras finaliza la remodelación de su nueva vivienda en esa misma comuna.