Joyas y uñas postizas en mirador donde un hombre fue asesinado

Un hombre fue hallado muerto esta madrugada en un mirador de la Carretera del Cobre ubicado en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins.

De acuerdo a información policial, conductores dieron aviso a Carabineros de que a la altura del kilómetro 19 se encontraba una persona tendidaen la orilla, junto a un vehículo aparentemente abandonado.

Al llegar al lugar, la policía constató que se trataba de un hombre fallecido y de unos 25 a 30 años de edad.

El subprefecto Juan Reyes Gutiérrez, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Rancagua, precisó que "la víctima presenta una herida por arma de fuego en el tórax, la cual no tiene salida de proyectil".

El vehículo tenía una marca de bala en la ventana del piloto, y en el sitio del suceso se encontraron uñas postizas y joyas.

"La persona (la víctima) en estos momentos no se encuentra identificada. Se trabaja (todavía) en la identificación para ubicar a la familia y tener una cronología de lo que hizo él el día de ayer", explicó Gutiérrez.