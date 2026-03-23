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Tópicos: País | Gabriel Boric

Expresidente Boric fue visto viajando en Metro y causó opiniones divididas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exmandatario fue visto mientras leía un libro en el vagón del Metro.

Expresidente Boric fue visto viajando en Metro y causó opiniones divididas
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A menos de dos semanas de dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric volvió a generar reacciones, tras ser visto viajando en el Metro de Santiago.

En un video difundido en redes sociales se puede ver al exmandatario viajando sólo en un vagón del metro mientras leía un libro, lo que llamó la atención de los internautas por la normalidad de la situación.

También se le vio en el ámbito deportivo, tras concurrir al Claro Arena para presenciar el partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción por la Copa de la Liga 2026.

Sin embargo, las imágenes de Boric en el transporte público causaron opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos aplaudieron la cotidianeidad del expresidente, mientras que otros la tildaron de "marketing político".

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