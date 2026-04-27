Gabriel Boric fue captado en paseo familiar y se hizo viral: "Se le olvida que fue presidente"

El expresidente Gabriel Boric nuevamente se volvió viral tras ser captado mientras jugaba con su familia en una plaza.

En el registro, que comenzó a circular durante las últimas horas, se le ve junto a su hija Violeta, su pareja Paula Carrasco y el hijo de ella, mientras el exmandatario se cuelga de uno de los juegos infantiles del lugar.

"A veces siento que al mismísimo Boric se le olvida que fue presidente", se lee en el video, haciendo alusión a la cotidianeidad del momento.

Posteriormente, una persona que pasaba en bicicleta junto a un niño se detuvo para acercarse y pedirle una fotografía, lo que también quedó captado en la grabación.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos cuestionaron su actitud con comentarios críticos, mientras que otros valoraron la escena y señalaron que se le extraña en la vida pública.