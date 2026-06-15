Arrau arremetió contra sectores "que buscan debilitar la posición de Carabineros"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acusó este lunes que sectores políticos de oposición, en particular el Partido Comunista (PC), intentan mermar la autoridad y las facultades de la policía.

"Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y, por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más", afirmó el secretario de Estado, que aseguró que el Ejecutivo no permitirá que se retroceda en las garantías de seguridad.

Estas declaraciones surgen en respuesta directa a la propuesta del Partido Comunista que busca derogar la legítima defensa privilegiada. Arrau calificó este tipo de movimientos legislativos como contrarios a las urgencias del país, asegurando que el foco debe estar en dar tranquilidad a los funcionarios para que actúen en defensa de la ciudadanía sin temor a persecuciones legales injustificadas.