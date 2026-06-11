Partido Comunista busca desmantelar la Ley Naín-Retamal y Renovación Nacional propone fortalecerla

El Partido Comunista (PC) ingresó un proyecto que busca derogar aspectos fundamentales de la denominada Ley Naín-Retamal, específicamente en lo relativo a la "legítima defensa privilegiada" de los efectivos policiales.

El documento, de cinco páginas e ingresado por la diputada comunista Lorena Pizarro, argumenta la necesidad de equilibrar la protección institucional con el resguardo de las manifestaciones sociales.

"(La ley) es desigual desde el punto de vista de cualquier ciudadano: un ciudadano tiene que probar si concurren las circunstancias de ataque, la proporción y, por lo tanto, eso altera la carga de la prueba", analizó su par Luis Cuello sobre esta bullada ley, que exime a los funcionarios de responsabilidad penal al usar su arma de servicio ante un ataque a su integridad o la de terceros.

El diputado Luis Cuello (PC) defiende la revisión, argumentando una desigualdad jurídica en la carga de la prueba para ciudadanos comunes. (FOTO: ATON)

Asimismo, el diputado comunista advirtió sobre "elementos que fueron advertidos debidamente por muchos académicos en el momento que se discutió; sin embargo, estas observaciones, estas aprensiones, no fueron escuchadas".

"Nos parece que se requiere hacer una reflexión profunda respecto de las consecuencias de una ley penal como esta", puntualizó Cuello.

Oficialismo busca fortalecer la Ley Naín-Retamal

Desde el oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, rechazó la propuesta PC y anunció que, ante "la ofensiva de ciertos sectores que quieren derogar la Ley Naín-Retamal", la respuesta de su partido "es profundizarla".

"Por eso, vamos a presentar una iniciativa que compone cinco medidas concretas para fortalecer la protección a nuestras policías: para que haya una legítima defensa privilegiada cuando ellos están de franco; para que haya un reconocimiento póstumo una vez que las personas han fallecido como mártires de la institución; para establecer una mayor rigurosidad en la responsabilidad penal adolescente cuando se trate de las policías", puntualizó.

A esto sumo una "tolerancia cero" frente a agresiones contra funcionarios policiales y más herramientas preventivas para las policías.

En tanto, el diputado Javier Olivares (PDG) arremetió contra la bancada comunista, afirmando que cualquiera de sus iniciativas "tiene plena relación a destruirlo absolutamente todo, a no colaborar en el diálogo, a no trabajar en pos de los héroes (uniformados), a no trabajar en pos de nuestras instituciones que hacen grande a la patria".

La iniciativa propone derogar párrafos específicos sobre la "legítima defensa privilegiada". (FOTO: ATON)

Pese al impulso del PC, el panorama legislativo se advierte complejo para esta iniciativa. Sectores del Socialismo Democrático, incluyendo al senador Juan Luis Castro (PS) y al diputado Jaime Araya (Ind-PPD), ya han manifestado su distancia con la propuesta, asegurando que la Ley Naín-Retamal ha cumplido un rol positivo en la protección de la labor policial.

El proyecto iniciará su camino administrativo este lunes, cuando se dé cuenta de su ingreso en la Cámara Baja para ser derivado a la comisión correspondiente.

"El Gobierno no va a apoyar un proyecto que debilite a las policías"

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, manifestó que desde el Ejecutivo respaldarán aquellas medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la capacidad operativa de Carabineros, cuestionando la propuesta comunista.

"Como Gobierno lamentamos que, en un contexto en que la ciudadanía demanda esfuerzos concretos y específicos en seguridad, hayan fuerzas políticas en la izquierda, fundamentalmente en el Partido Comunista, que tengan como propósito debilitar el accionar de Carabineros", señaló la autoridad.

Subsecretario Pavez reafirma respaldo a iniciativas para fortalecer Carabineros y descarta apoyar iniciativas como las del PC, que debiliten la labor policial. (FOTO:Subsecretaría del Interior)

En esa línea, el subsecretario sostuvo que "el Gobierno no va a apoyar un proyecto de ley que debilite a nuestras policías", haciendo además un llamado al Congreso a avanzar con responsabilidad en aquellas iniciativas que contribuyan a reforzar la labor policial y la seguridad de las familias chilenas.

Asimismo, indicó que las propuestas impulsadas desde el Parlamento y las recientes formuladas por RN para fortalecer la acción de Carabineros serán evaluadas por el Ejecutivo.